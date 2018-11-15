Лас-Вегас, США, 15 ноября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол. Хоккей

Хоккеисты «Вегаса» отправили в ворота соперника пять безответных шайб. В составе «Голден Найтс» дубль оформил нападающий Коди Икин. Ещё по шайбе забросили Алекс Так, Ник Холден и Томаш Гика.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очко в 19 матчах. «Анахайм» идёт на 21-м месте, в активе команды 19 очка в 20 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

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