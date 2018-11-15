Севастополь, 15 ноября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. За зелёными насаждениями парка Победы, площадь которого составляет 50 га, никто не ухаживает с момента начала реконструкции — 2016 года. Об этом журналистам 14 ноября рассказал депутат местного Заксобрания Иван Кусов.

Юровский Александр Парк Победы в Севастополе. Центральная аллея

«На момент реконструкция парка зелёные насаждения никому не были переданы. Подрядчик работ не принял их на баланс, поэтому за ними никто не ухаживает. И эту проблему пока так никто и не решил», — отметил депутат.

По его мнению, эту ответственность должен на себя взять новый подрядчик реконструкции парка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти города объявили о разрыве договора с подрядчиком «Глассок-Крым», которого обвинили в срыве сроков выполнения работ, пообещав фирме уголовную ответственность. До неё реконструкцию стоимостью более одного миллиарда рублей выполняло ООО «Рабочий 1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ.

От нового подрядчика, договор с которым планируется заключить до конца 2018 года, местные чиновники намерены добиться окончания реконструкции к 75-летию освобождения города в Великой Отечественной войне — 9 мая.