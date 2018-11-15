Москва, 15 ноября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. С 15 ноября Минобороны РФ запустило горячую телефонную линию по вопросам осеннего призыва. Отвечать на все интересующие призывников и их родителей вопросы будут офицеры Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны.

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Такие же горячие телефонные линии заработали во всех штабах военных округов и в военных комиссариатах регионов России.

Обратиться на горячую линию по вопросам призыва граждан на военную службу можно по телефонам 8(495) 498−96−96, 498−96−97, 498−96−98. Телефоны будут работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по мск.

Отметим, 15 ноября в России отмечается Всероссийский день призывника. В этот день военкоматы организуют для призывников экскурсии в воинские части, проводят разъяснительную работу среди родителей призывников, а также проводят и другие военно-патриотические мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в осенний призыв-2018 в Вооружённые силы РФ планируется призвать 118 тыс. 440 граждан. По данным на 15 ноября в армию призваны около 100 тыс. человек (прошли призывную комиссию). Отравлены в воинские части более 35 тыс. призывников.

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