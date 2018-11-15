Париж, 15 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предпочел не комментировать критические «твиты» американского лидера Дональда Трампа в его адрес, подчеркнув, что быть союзником — не означает быть вассалом. Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам главы французского государства, он не думает, что граждане Франции ожидают ответов на колкие заявления Трампа. Макрон отметил, что, хотя Соединенные Штаты и Франция являются союзниками и будут ими впредь, «быть союзником не значит быть вассалом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления Макрона о «всеевропейских вооруженных силах» вызвали гнев президента США — Трамп написал в своем Twitter, что президент Франции переживает из-за своего очень низкого рейтинга, и добавил, что, если бы не помощь США в годы Второй мировой войны, Франция сейчас говорила бы по-немецки.

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