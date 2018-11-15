Чикаго, США, 15 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Michael Miller Владимир Тарасенко

Единственную шайбу в этом матче забросил защитник «Чикаго» Брент Сибрук.

Отметим, что во время матча российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил повреждение. Во втором периоде ему выбили зуб.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 18 очков в 19 матчах. «Сент-Луис» идёт на 29-м месте, в активе команды 15 очка в 16 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

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