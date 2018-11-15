Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана планирует довести уровень инфляции до 4% к 2020 году, заявил 15 ноября глава финансового регулятора республики Данияр Акишев на VIII конгрессе финансистов Казахстана, сообщает агентство «КазТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

Глава Нацбанка отметил, что Казахстан привлекает нерезидентов на рынок ценных бумаг. Этому содействует присоединение к системе Clearstream, а также создание рынка валютного свопа.

Акишев добавил, что с начала 2019 года в Казахстане будет введен риск-ориентированный надзор, что позволит развить систему страхования в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 и 16 ноября в Алма-Ате проходит VIII конгресс финансистов Казахстана. В мероприятии принимают участие 300 банкиров из 20 стран мира.