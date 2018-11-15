На риск скорой смерти человека может указать ходьба — ученые
Вашингтон, 15 ноября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Вероятность преждевременной смерти человека можно определить по скорости ходьбы. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Об этом сообщает портал MedicalXpress.
«Действительно, вероятность скорой смерти человека можно определить по тому, насколько быстро он идет», — — заявила доцент Кристина Диели-Конрайт, которая является одним из авторов исследования.
По мнению ученых, медленный темп ходьбы у человека может свидетельствовать о риске расстройств центральной нервной системы, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы исследования считают, что если человек ходит быстро, то это может означать, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.
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