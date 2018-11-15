Алма-Ата, Казахстан, 15 ноября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Почти все страны Евразийского экономического союза (ЕЭАС) стали применять режим инфляционного таргетирования, заявила 15 ноября председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на VIII конгрессе финансистов Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Набиуллина считает, что данная политика приносит положительные результаты. По её данным, в России уровень инфляции не превышает 4% на протяжении полутора лет. При этом уровни инфляции в странах ЕАЭС сближаются.

Глава Центробанка также отметила необходимость сотрудничества между финансовыми регуляторами Союза. По её мнению, денежно-кредитная политика в странах ЕАЭС должна проводиться с учетом экономических процессов и политики других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев выступил на открытии VIII конгресса финансистов Казахстана, в котором принимают участие 300 банкиров из 20 стран мира.