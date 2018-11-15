Москва, 15 ноября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба тренируется по индивидуальной программе перед матчем Лиги наций со Швецией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Дарья Антонова ИА REGNUN Артем Дзюба

Отмечается, что нападающий восстанавливается после травмы и работает в тренажёрном зале под присмотром тренера по реабилитации.

Напомним, Дзюба был вызван в сборную на ноябрьские матчи, однако остался в Москве и не поехал на матч с Германией из-за травмы. Он усугубил проблемы с коленным суставом в матче между «Зенитом» и ЦСКА.

Сборная России проведёт два матча. 15 ноября команда сыграет товарищеский матч с Германией, а 20 ноября встретится со Швецией в рамках Лиги наций.

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