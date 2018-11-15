Москва, 15 ноября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Автолюбителей Москвы предупредили о необходимости быть более осторожными на дорогах, поскольку в некоторых районах мегаполиса идёт снег. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Снег

Водителям необходимо быть особенно внимательными в ночь с 14 на 15 ноября и днем 15 ноября.

«Сегодня ночью и завтра утром будьте осторожны на дороге. P.S. Если вдруг кто-то ещё не переобулся, завтра на работу только на городском транспорте»

https://twitter.com/gucodd/status/1062768447480827904

Напомним, ранее в Гидрометцентре России уведомили, что в ночь на четверг температура воздухе в Москве понизится до −4…−2 °С.

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