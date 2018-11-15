Пекин, 15 ноября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Против бывшего губернатора провинции Цзянсу на востоке Китая начато расследование по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Расследование против Мяо Жуйлиня было инициировано Центральной комиссией Компартии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией в связи с подозрениями на серьезные нарушение бывшим губернатором партийных норм, что, как правило, подразумевает коррупцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был арестован в начале ноября бывший председатель совета директоров компании China Huarong Asset Management Co., Ltd. в связи с подозрением в коррупции.