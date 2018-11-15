Москва, 15 ноября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Дороги в российском городе Тюмень являются одними из самых лучших в стране. Об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса SuperJob, которые публикует РИА Новости.

Ночная дорога

Участников исследования попросили ответить на вопрос: «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…» Качество дорожного покрытия можно было оценить по шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Согласно данным исследования, город Тюмень, ставший абсолютным лидером рейтинга, набрал 4,25 балла. Второе место досталось Набережным Челнам (3,75 балла), третье заняла столица РФ (3,57 балла).

Пенза (3,13), Тольятти (3,22), Казань (3,27), Воронеж (3,28), Краснодар (3,36), Новокузнецк (3,48) и Кемерово (3,50) попали в топ-10 городов с хорошими дорогами.

Отмечается, что в опросе, который проводился с 25 октября по 12 ноября, участвовали жители 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

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