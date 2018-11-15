Париж, 15 ноября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приземлился на вертолете на авианосец «Шарль де Голль» в 15 километрах от Тулона, на борту которого он проведет ночь, сообщает Le Figaro.

Nuno Tavares Авианосец Шарль де Голль

Это первый случай, когда президент Франции будет ночевать на борту единственного французского авианосца.

Эммануэль Макрон встретится с моряками и летчиками, а также даст интервью новостной передаче TF1. Сообщается, что президент планирует заняться вопросами обороны, такими как строительство второго авианосца, решение о котором ожидается в 2020 году.

Напомним, авианосец протяженностью 261 метр и высотой 75 метров оснащен двумя ядерными реакторами и может перевозить около 40 самолетов. Экипаж состоит из 1950 человек, 15% из которых — женщины.

Читайте также:Президент Франции поднимется на борт авианосца «Шарль де Голль»