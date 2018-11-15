Москва, 15 ноября, 2018, 07:08 — ИА Регнум. На биржевых торгах 14 ноября рубль взял реванш за поражение от доллара и евро во вторник. К вечеру среды российская национальная валюта укреплялась на 1,2% к доллару и на 0,8% к евро. Укреплению рубля помогли отскок цены на нефть, а также положительные новости из США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Американские новостные агентства сообщили, что в Конгрессе США проекты законов о санкциях против России до конца текущего года рассматриваться не будут из-за большой загрузки вновь избранных конгрессменов. Это способствовало росту курса рубля с самого открытия торгов.

На товарной бирже ICE цена нефти Brent 14 ноября к вечеру подросла на 3,84%, до $67,74 за баррель. Курс евро к доллару к вечеру в среду снова вырос, на этот раз на 0,38%.

Индекс российских гособлигаций RGBI вчера наконец-то вырос, на 0,65%. Причиной стали успешные размещения Минфином двух выпусков государственных ценных бумаг: ОФЗ-ПК 29 012 с погашением в ноябре 2022 г. и ОФЗ-ПД 25 083 с погашением в декабре 2021 г. Объем обоих выпусков по номиналу составил 5 млрд рублей по каждому выпуску, оба выпуска были размещены полностью. Средневзвешенная доходность ОФЗ выпуска 29 012 составила 7,86% годовых, а выпуска 25 083 — 8,43% годовых.

Примечательно, что доходности выпусков снижаются по сравнению с прошлыми размещениями. Однако можно отметить, что объемы размещенных бумаг невелики, и большим спросом пользуются только облигации с короткими сроками погашения. Исходя из динамики цен на нефть, сегодня, 15 ноября, курс доллара будет колебаться в диапазоне 66,50−68 руб., а курс евро — в 75,50−77,50 руб.

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