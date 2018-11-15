Саратов, 15 ноября, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Устав ждать исполнения обязательств по договору долевого участия от застройщика, жительница Саратовской области Любовь А. потребовала признать его банкротом, а ей не только вернуть средства, внесённые за однокомнатную квартиру, но и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами вместе с неустойкой за нарушение сроков возврата задолженности. Из-за недочётов, которые были не устранены истцом в отведённый срок, Арбитражный суд Саратовской области вернул заявительнице иск, но это не лишает её права повторно обратиться с теми же требованиями к ООО «Строительное управление — 164», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство?

Любовь А. в рамках «долевого» договора на стадии строительства приобрела у застройщика однокомнатную квартиру общей площадью (с учётом площадей лоджий/балконов) 45,18 кв. м на улице Миллеровская в Саратове. По проекту, приобретение расположено на восьмом этаже блок-секции «А».

По сведениям из открытых источников, дом должны были сдать в конце 2017 года, на сегодня в базах недвижимости напротив данного объекта стоит пометка — «стройка заморожена».

Более того, еще в августе 2017 года на порталах горожане писали, что «стройка не ведется».

Секция «А», в которой приобрела квартиру Любовь А., планировалась 17-этажной, общей площадью 5139 кв. м, разрешение на её строительство было выдано в 2016 году. В этой секции запланировали 60 квартир, и 70 квартир планировали построить во второй секции. Стоит отметить, действие разрешения на строительство у компании продлено до 9 января 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано 14 августа 2009 года, уставный капитал — 62 тыс. рублей, директор и единственный участник — Михаил Шустов. Ранее он выступал соучредителем ещё пяти юрлиц, в основном сферы строительства, но три из них уже ликвидированы — субъект территориального общественного самоуправления микрорайона «Пролетарский» г. Саратова, ООО «Универсалситистрой» и белгородское ООО «Производственно-коммерческая фирма «Бестужев Сад», а одно в стадии ликвидации — жилищно-строительный кооператив «Нагорный». Помимо ООО «Строительное управление — 164», Шустов входит в число соучредителей действующего жилищно-строительного кооператива «Зенит».

Иск с требованием признать застройщика дома на улице Миллеровская банкротом был подан дольщицей в ноябре 2018 года. Она требовала не только признать компанию несостоятельной, но и включить в реестр требований задолженность в размере 1 157 803 рублей 33 копеек, из которых 800 тыс. рублей — возврат цены договора долевого участия, 150 000 рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами за период 3 ноября 2016 года по 23 апреля 2018 года, 70 053 рубля 33 копейки — проценты за пользование чужими денежными средствами за период 24 апреля 2018 года по 20 октября 2018 года, 137 750 рублей — неустойка за нарушение сроков возврата задолженности. Помимо этого, истица требовала признать задолженность обеспеченной «залогом на земельный участок площадью 2108 кв. м с кадастровым номером 64:48:020267:188, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н; объекты недвижимости, строящиеся на данном земельном участке; имущественные права (в т.ч. право требования передачи в собственность) в отношении однокомнатной квартиры No 30, общей площадью по проекту с учетом площадей лоджий/балконов — 45,18 кв. м».

В качестве конкурсного управляющего заявлялся Абдурахман Абдулаев. Из-за многочисленных недочётов суд вернул иск.

Судя по тому, что комитет по управлению имуществом города Саратова в конце июля 2018 года взыскал арендную плату за землю с компании через суд, застройщик испытывает финансовые затруднения. В споре речь шла об участке, на котором возводилась замороженная высотка.

«Как следует из материалов дела, постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 22.05.2014 №1368 Вобленко Е. Ю. предоставлен в аренду сроком на 49 лет земельный участок площадью 2108 кв.м. с кадастровым номером 64:48:020267:188. для размещения домов многоэтажной жилой застройки по адресу: Саратов, ул. Миллеровская, б/н. 22.05.2014 года во исполнение данного постановления между администрацией муниципального образования «Город Саратов» (арендодатель) и Вобленко Е.Ю. (арендатор) был заключен договор аренды земельного участка №А-14−385Ф-2. В результате замены стороны в обязательстве арендатором по договору стал Бондаренко О. С. В соответствии с договором замены стороны в обязательстве от 18.01.2016 год Бондаренко О.С. все права по договору аренды земельного участка от 22.05.2014 №А-14−385Ф-2 передал ООО «СУ-164», — отмечалось в материалах дела.