Вашингтон, 15 ноября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не приняли окончательного решения о содержании второго пакета антироссийских санкций, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд в выступлении в фонде Heritage Foundation.

Американские санкции

По его словам, точное содержание второго пакета санкций еще до конца не проработано. Однако, как отметил Форд, новый пакет санкций будет «более драконовским». Именно жесткость этих санкций и обусловлена осторожностью при согласовании содержания этого пакета.

Напомним, в начале ноября госдеп США заявил, что идет подготовка нового пакета антироссийских санкций в связи с так называемым делом Скрипаля. Предыдущий пакет санкций был введен против России 27 августа. Причиной первого пакета санкций стали истерики британских властей, голословно обвинявших Россию в причастности к «отравлению Скрипалей»

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы конгресса США не исключают переноса введения второго пакета санкций против России на 2019 год. По данным агентства Bloomberg, конгресс в настоящее время занят законопроектами, касающимися внутренней политики и экономики США. Поэтому, вероятно, второй пакет антироссийских санкций конгресс может не успеть принять к концу 2018 года.