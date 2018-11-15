Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Калининский районный суд Петербурга приговорил жительницу города к шести годам колонии за убийство своего супруга, сообщают «Невские новости».

Maarten Van Damme Нож

Сообщается, что в декабре 2017 года женщина со своим супругом употребляли алкоголь. Ее выпивший муж решил прилечь на кровать в одежде и обуви, что привело к конфликту.

В ходе конфликта женщина ударила мужа несколько раз ножом, от полученных ранений он скончался. На суде подозреваемая отрицала свою вину, однако суд счет убедительными доказательства следствия и приговорил женщину к шести годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в суд города Энгельса Саратовской области приговорил 27-летнию женщину к девяти годам колонии общего режима. Ранее осужденная будучи в состоянии алкогольного опьянения убила ножом свою подругу за отказ покормить котенка.