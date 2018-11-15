Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Петербургский «Горэлектротранс» воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о проходящих в организации следственных действиях. Об этом заявили ИА REGNUM в пресс-службе перевозчика.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

Ранее ряд СМИ сообщил о проходящих в ГУП «Горэлектротранс» обысках, которые проводили сотрудники ФСБ. Отмечалось, что оперативники изымали документацию компании.

По данным ТАСС, пресс-служба регионального управления ФСБ РФ подтвердила информацию об обысках. Однако цель и подробности обысков в ведомстве не назвали.

«Предприятие не комментирует работу сотрудников УФСБ», — отметили, в свою очередь, в пресс-службе «Горэлектротранса».

Напомним, это предприятие обеспечивает работу трамваев и троллейбусов в Санкт-Петербурге.