Москва, 15 ноября, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Россия найдет другие рынки сбыта для своей нефти, если США запретят импорт российских нефтепродуктов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вашингтон хочет ввести санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов в США? Да ради бога. В условиях сокращения доступа к иранский нефти Россия найдёт другие рынки сбыта. А санкции США против всех и вся «сожрут» сами себя. Чем больше санкций, тем меньший от них эффект», — заявил сенатор.

Напомним, 13 ноября РБК, ссылаясь на аналитиков международной консалтинговой компании FGE, сообщил, что очередные американские санкции могут означать запрет на импорт в США российской нефти и нефтепродуктов: ориентировочно 350−400 тысяч баррелей в сутки «находится под риском».