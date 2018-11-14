Москва, 15 ноября, 2018, 01:49 — ИА Регнум. России нужно встраиваться в проект Китая «Один пояс — один путь», заявил 14 ноября директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Mil.ru Флаги России и Китая

Лузянин выдвинул предложения по экономическому сближению двух стран.

«Крупные мегакомпании договорились и договорятся — углеводороды, инфраструктура. Регионы китайские и российские должны интегрироваться, кооперироваться, сотрудничать. Есть специальная программа, она только-только начинается. Вторая вещь — нужно органично, с умом вписываться в «Один пояс — один путь» с выгодой для России. Там есть вызовы, но есть и колоссальные возможности. Третья вещь — расширение торговых сделок рубль — юань. Сегодня это 20%, это мало. Но тренд идет на повышение», — сказал он.

«Один пояс — один путь» — это международная инициатива Китая по созданию и совершенствованию торговых путей. Предполагается, что проект свяжет более 60 государств Азии, Европы и Африки.