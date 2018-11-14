Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. В Северной столице в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15 ноября будет объявлен дополнительный этап конкурса на лучший проект памятника императору Александру III, сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Гатчина».

Иван Крамской. Портрет Александра III (фрагмент). 1886

Сообщается, оператором конкурса выступило Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество. Предполагается, что памятник будет установлен на территории Гатчинского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая РИО объявило конкурс на создание памятника императору Александру III, который планируется установить в Гатчине. Тогда сообщалось, что за основу проекта скульптуры предполагается взять памятник императору работы Паоло Трубецкого.