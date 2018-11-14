Сингапур, 15 ноября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Просьба пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН, поступила президенту России Владимиру Путину, когда он 14 ноября прибыл на форум, пишет газета «Коммерсант».

Kremlin.ru Перед началом пленарного заседания саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Уточняется, что российский президент «хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя». Но его «аккуратно перенаправили именно сквозь рамку». Рамка сработала.

Напомним, Путин принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре. Визит российского президента в Сингапур завершится 15 ноября.