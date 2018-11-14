Москва, 15 ноября, 2018, 00:56 — ИА Регнум. США проигрывают по тем правилам, которые сами написали, заявил 14 ноября профессор РУДН Юрий Тавровский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Поединок

«Сейчас главная причина всего, что происходит между Америкой и Китаем, Америкой и Россией, Америкой и Европой, то, что американцы проигрывают. Они проигрывают игру по тем правилам, которые сами написали: ООН, МВФ, ВТО и так далее. И они, увидев, что проигрывают, а Китай побеждает, решили карточный столик перевернуть», — сказал он.

Ранее директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин рассказал в эфире программы, что китайская элита воспринимает США как бумажного тигра.