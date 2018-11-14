Москва, 15 ноября, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Китайская элита ощущает Запад и США бумажным тигром, заявил 14 ноября директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

(сс) William Hartman Бумажный тигр

«В китайской элите ощущение Запада — что это бумажный тигр — сохранилось со времен председателя Мао. Не то, чтобы Китай хочет забросать шапками. Не в военном плане. А в плане ментальности, ощущения, что китайцы сильнее. Китайцы говорят: американцы внешне сильные, но это все равно бумажный тигр. Почему? Наводнили мир зелеными бумажками, нежатся, наслаждаются своими технологиями, не вели ни одной большой войны, не испытывали столкновений», — сказал он.

Речь о противостоянии цивилизаций Запада и Востока шла в контексте саммита АСЕАН, который проходит в Сингапуре. В частности, 14 ноября прошел саммит Китай — АСЕАН, на котором Поднебесную представлял премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.