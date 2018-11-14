Калуга, 14 ноября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. В Калужской области принято решение о реорганизации сети центральных районных больниц региона путем создания шести межрайонных медицинских объединений. Об этом 14 ноября заявил министр здравоохранения области Константин Баранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального совета по здравоохранению.

SilasCamargo Больничная палата

По словам Баранова, в районных больницах региона не хватает врачей, в первую очередь «узких» специалистов, а также опытного медицинского персонала среднего звена. При этом в существующих организационно-правовых рамках не всегда представляется возможным перенаправлять пациентов из одного района в другой. По мнению министра, после оптимизации все больницы по-прежнему будут выполнять свои функции в полном объеме, но объединение позволит эффективнее организовать работу врачей, лабораторий и диагностических комплексов, рационально перераспределить материально-технические средства, а также сократить расходы на содержание административного аппарата. Кроме того высвобождающиеся помещения планируется использовать для организации социальной помощи населению, в том числе для создания палат сестринского ухода и паллиативной помощи.

«Главная цель реорганизации — ликвидация нехватки «узких» специалистов и улучшение медицинской помощи населению районов области», — считает губернатор области Анатолий Артамонов.

Он обратил особое внимание руководителей муниципалитетов на необходимость своевременного обсуждения предстоящих перемен с гражданами и учета их мнения при формировании схем маршрутизации пациентов. В частности, глава региона поручил детально проанализировать эффективность работы так называемых «Автобусов здоровья», которые в порядке эксперимента уже работают в ряде районов. В случае необходимости он предлагает шире внедрять данную практику.

Напомним, в настоящее время первую медицинскую помощь жителям районов Калужской области оказывают 24 центральные районные больницы и 356 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). 61% ФАП находятся в удовлетворительном состоянии, 34% требуют капитального ремонта, 5% — аварийные. В 2018 году из областного бюджета были выделены средства на закупку и установку 43 современных модульных ФАП, а также на оснащение их медоборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил жителям отдалённых населенных пунктов Кировского района три дня в неделю посещать межрайонную больницу на специально выделенных автобусах, чтобы без очереди попадать на прием к специалистам в соответствии с графиком.

Кроме того Артамонов считает, что региональному Минздраву стоит внимательно присмотреться к деятельности больниц в части обоснованности госпитализации пациентов. По его словам, «главные врачи этих медицинских учреждений заинтересованы как можно больше уложить людей на койку». Причем это делается без учета того, нуждается или нет человек в стационарном лечении, считает калужский губернатор.