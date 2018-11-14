Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Подал заявление об отставке вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов. Это станет первым уходом чиновника такого ранга после прихода в Смольный временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова 3 октября текущего года.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Михаил Мокрецов отвечал в городском правительстве за блок имущественных отношений и, в частности, курировал ситуацию вокруг предполагаемой передачи Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви.

Мокрецов подтвердил ТАСС, что он написал заявление об отставке на имя врио губернатора еще 6 ноября 2018 года. «Заявление написано по собственному желанию, заблаговременно — за 14 дней до даты увольнения, как предписывает трудовое законодательство РФ», — сказал вице-губернатор.

Причиной ухода из Смольного чиновник назвал переход на другую работу. Однако решение об увольнении Мокрецова еще не принято.

Мокрецов занимал пост вице-губернатора в команде прежнего главы города Георгия Полтавченко с 17 апреля 2013 года. До этого он работал в федеральных органах власти — полпредстве президента в СЗФО, Федеральной налоговой службе, Министерстве обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2017 года Михаил Мокрецов заявил журналистам, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убедил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко изменить свою предыдущую позицию и принять решение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви.

«Основанием, чтобы начать процедуру передачи, является обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к губернатору Петербурга с просьбой о передаче в безвозмездное пользование Московского патриархата Русской православной церкви Исаакиевского собора. Речь не идет о передаче в собственность. Исаакиевский собор является имуществом казны Петербурга, государственной собственностью, и Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник объекта. Юридический статус собора не меняется», — заявил тогда Михаил Мокрецов.

Однако позже стало известно, что РПЦ так и не направила в Смольный необходимое по федеральному закону заявление о желании получить в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. С тех пор процесс передачи собора в пользование РПЦ не получил дальнейшего развития.

С 8 августа 2017 года вице-губернатор Михаил Мокрецов одновременно занимал должность председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Стоит добавить, что именно Мокрецов инициировал слияние уже не существующих комитета по управлению городским имуществом и комитета по земельным ресурсам, образовав комитет имущественных отношений.

Добавим, что в правительстве Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов координирует и контролирует деятельность комитета имущественных отношений, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета финансов.