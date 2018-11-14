Вашингтон, 14 ноября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США после тщательного анализа американских вооруженных сил пришла к выводу, что военное превосходство американской армии над потенциальными противниками сократилось до критически опасного уровня. Об этом сегодня, 14 ноября, пишет газета The Washington Post со ссылкой на доклад специальной межпартийной комиссии по стратегии национальной обороны США, созданной в конгрессе для оценки действующей оборонной стратегии администрации.

Конгресс США

В состав этой авторитетной комиссии вошли отобранные конгрессом бывшие высокопоставленные чиновники Республиканской и Демократической партий. Цель комиссии — следить за реализацией новой стратегии национальной обороны США, которая заключается в том, что вооруженные силы страны должны быть переориентированы с борьбы с международным терроризмом на подготовку к полномасштабной войне с двумя основными американскими геополитическими противниками — Россией и Китаем.

Эксперты комиссии отметили, что на законодательном уровне цели стратегии вполне подкреплены, но вот реально мало что делается для того, чтобы вооруженные силы США могли бы конкурировать с Москвой и Пекином.

На данный момент уровень военного превосходства США над потенциальными противниками — Россией и Китаем — приблизился к критически опасному уровню, и вскоре Москва и Пекин вполне смогут бросить вызов американского мировому господству.

В своем докладе эксперты комиссии указывают, что Вашингтон не делает достаточно быстрых шагов в нужном направлении для того, чтобы переориентировать армию США под новые цели и задачи. В этот процесс не вкладывается необходимого количества ресурсов.