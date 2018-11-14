Киев, 14 ноября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Медицинские работники в Ровенской области перекрыли международную трассу, требуя выплаты задолженности по зарплате, сообщает 14 ноября УНИАН.

(сс) jackmac34 Гривна

Согласно сообщению, на протестную акцию вышли сотрудники Дубенской районной больницы. Медики перекрыли трассу Киев — Чоп и требуют выплатить задолженность по зарплате почти за четыре месяца. Отмечается, что муниципалитет задолжал врачам около 7 млн гривен ($250 тыс.).

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине начался системный кризис, который охватил все сферы деятельности государства. Население стало резко беднеть, услуги ЖКХ — дорожать, а экономика прекратила свой рост.