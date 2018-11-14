Даллас, США, 14 ноября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис посетил войска на границе с Мексикой и отверг критику решения направить дополнительный контингент на границу для сдерживания «караванов мигрантов», 14 ноября передает агентство Reuters.

ИА REGNUM Пентагон

«Мы определили, что миссия является абсолютно законной, это также было подтверждено Министерством юстиции. Также очевидно, что это морально и этически оправданная миссия для поддержки наших пограничных патрулей», — заявил Мэттис журналистам в ходе инспекции лагеря Донна в Техасе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября на границу с США начали прибывать первые группы из «каравана мигрантов», стартовавшего из Гондураса в октябре текущего года.

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