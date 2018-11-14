Киев, 14 ноября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Епископы Украинской православной церкви не явились к президенту Украины Петру Порошенко в «Украинский дом» так как ждали, что Порошенко приедет к ним в Киево-Печерскую лавру, заявил 14 ноября журналистам глава отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

ИА REGNUM Порошенко

Напомним, по приглашению Порошенко в «Украинский дом» 14 ноября явились всего трое епископов УПЦ. Встреча была организована с целью оказать поддержку идее автокефалии.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий на Соборе дал возможность высказаться каждому архиерею. Преимущественно, мнение архиереев было практически единогласным, чтобы эта встреча состоялась в лавре», — сказал митрополит Митрофан.

При этом он пояснил, что архиереи УПЦ известили Порошенко о своем решении. В результате президент Украины отказался приехать в лавру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собор епископов УПЦ сделал заявление, что не намерен участвовать в создании автокефалии на Украине, так как это является лишь прикрытием для церковного раскола.

На данный момент евхаристическое общение УПЦ и Константинопольского патриархата, продвигающего идею украинской автокефалии, приостановлено.