Челябинск, 14 ноября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. В Челябинске всё больше закручивается интрига вокруг возможной скорой отставки мэра Евгения Тефтелева. Местные эксперты на полном серьёзе обсуждают его грядущее назначение в правительство региона и пытаются понять, выиграет или потеряет от такой перемены губернатор Борис Дубровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheladmin.ru Евгений Тефтелев

Как пишет «Клуб регионов» со ссылкой на свои источники, фактически Тефтелев уже покинул здание мэрии. А его преемником может стать один из трёх возможных кандидатов, вице-мэр Владимир Елистратов.

Издание Ura.ru, в свою очередь, сообщает о том, что депутатов городской думы собирают на внеочередное заседание с пустой повесткой. Якобы на нём и решится вопрос о Тефтелеве.

А тем временем местные эксперты не уверены в том, что мэра Челябинска сейчас нужно менять. Тем более назначать его на пост в правительстве региона, что, по неофициальным данным, и будет сделано. Дело в том, что к Евгению Тефтелеву у жителей Челябинска накопилось немало претензий. И его отставка с повышением едва ли будет положительно принята избирателями. Некоторые эксперты считают, что это негативно скажется на результатах голосования за Бориса Дубровского (если, конечно, он будет участвовать в предстоящих выборах губернатора региона).

Напомним, слухи о грядущей отставке мэра Челябинска идут уже неделю. В понедельник, 12 ноября, сам Тефтелев прокомментировал их журналистам. Слухи он не опроверг, пообещав рассказать о решении, как только оно будет принято.

Добавим, в Челябинске Тефтелева называют человеком из команды Дубровского. Напомним, с Магнитогорском, откуда родом глава региона, связана основная часть его жизни. Ранее он был мэром этого города. А с 2014 года работает в администрации Челябинска: вначале на посту сити-менеджера, а затем и главы муниципалитета.