Киев, 14 ноября, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Белоруссия и Украина начнут развивать систему трансплантации, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает 14 ноября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По ее словам, Украина отстала от Белоруссии в сфере медицины на десятилетия, а трансплантация органов для граждан Украины проводится в Белоруссии, а не на родине. Так, украинские жители за последние пять лет провели операции по трансплантации в Белоруссии почти на 1 млрд гривен ($36 млн).

Богомолец добавила, что Минск готов оказать Украине посильную помощь в налаживании системы трансплантации в медицинских учреждениях.

Напомним, ранее Богомолец сообщала о том, что минздрав Украины не выделил достаточно средств на закупку инсулина для больных сахарным диабетом.