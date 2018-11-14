Челябинск, 14 ноября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Обманутые дольщики жилого комплекса «Новоград» 17 ноября выйдут на митинг. Они требуют выделить участок земли под строительство жилого дома, в котором несколько лет назад оплатили свои квартиры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Ранее застройщиком была компания «Град». Но её деятельность оказалась свёрнута. Сейчас на площадку готова зайти одна из местных компаний. Однако всё упирается в отсутствие участка земли. Строительство в ранее предназначенном для этого места, на улице Доватора, оказалось невозможно. На этом месте сейчас находится жилой барак, который ещё нужно расселить.

Дольщики уже обратились за помощью к губернатору Борису Дубровскому. Они просят помочь с выделением участка земли. Также граждане напоминают властям о поручении президента России Владимира Путина. Напомним, в ноябре 2017 года глава государства поручил Дубровскому решить проблему дольщиков. Правда, тогда речь шла о дольщиках компании «Речелстрой».

На претензии граждан отреагировал глава городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев. По его словам, нынешнее законодательство ограничивает полномочия муниципалитетов по распоряжению этим участком земли.

«В настоящий момент совместно с минстроем изыскиваются законные варианты помощи обманутым дольщикам», — заверил чиновник.

При этом он добавил, что мэрия стремится решить вопрос максимально быстро и никаких препятствий с её стороны нет и быть не может.