Москва, 14 ноября, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Технологическая компания HMD Global, которая занимается разработкой цифровых устройств под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон, стоимость которого оценивается в 1,5 тыс. рублей. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает телеканал RT.

Hermann Nokia

Телефон Nokia 106 оснащен аккумулятором большого объема, который к тому же является сменным, а также слотом для двух SIM-карт.

Предполагается, что в России телефон начнет продаваться уже в ноябре 2018 года.