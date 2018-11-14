Киев, 14 ноября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2018 года внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $3,45 млрд, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Василий Штернберг. Ярмарка на Украине. 1-я пол. XIX века

Согласно статистическим данным, в 2017 году за тот же период дефицит внешнеторгового баланса Украины составил $1,1 млрд, что в три раза меньше текущего показателя. Отмечается, что баланс торговли товарами был сведен с дефицитом $6,469 млрд, а баланс торговли услугами — с профицитом $4,632 млрд.

Напомним, в 2017 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с дефицитом $2,625 млрд. В 2016 году баланс был сведен с профицитом $541,6 млн.