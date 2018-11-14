Москва, 14 ноября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Коммунальный коллапс на Украине вызревал три года на глазах энергетиков и органов власти, заявил 14 ноября сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Leonid Andronov Киевская ТЭЦ-5

«Ситуация вызревала три года при закрытых глазах «Нафтогаза» Украины, чиновников в Киеве, кабинета министров Украины. Как по-другому трактовать это, кроме как бардак?» — сказал он.

Марунич отметил, что в отключенных от отопления городах Украины сейчас минус пять, а в городских бюджетах нет денег, чтобы заплатить по долгам.

«Ситуация близка к критической», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в ряде городов отсутствует отопление, несмотря на отрицательные температуры воздуха. Жители выходят на улицы. Например, в Кривом Роге взяли штурмом здание энергоснабжающей организации, собрались на митинг у здания Херсонской областной администрации.