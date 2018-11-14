Сиэтл, США, 11 августа, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Следователи отклонили версию террористического акта в расследовании крушения самолета Bombardier Q400, угнанного из аэропорта Сиэтл-Такома, пишет газета Le Figaro 11 августа.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Угнанный самолёт

«Это не террористический инцидент, информация подтверждена. Речь идет о суициде одного человека. Мы знаем, кто это. Никто другой не замешан», — сказали представители полиции прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air без пассажиров был угнан 10 августа и рухнул в залив Пьюджет-Саунд. Угонщиком оказался сотрудник авиакомпании Alaska Airlines, входящего в холдинг Alaska Air Group, как и Horizon Air.