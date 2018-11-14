Москва, 14 ноября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В госкорпорации «Энергия» изучают варианты создания российской орбитальной станции, сообщает 14 ноября Интерфакс-АВН со ссылкой на ежеквартальный отчет ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Последняя российская орбитальная станция «Мир»

В отчете указано, что договоренность с зарубежными партнерами по совместной эксплуатации МКС на данный момент предусматривает срок минимум до 2024 года.

За это время российские специалисты планируют включить в состав МКС многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль.

«Наряду с этим рассматривается возможность создания национальной орбитальной станции на базе элементов, разрабатываемых корпорацией для российского сегмента МКС», — указано в тексте отчета РКК «Энергия».

Напомним, в 80-х годах ХХ века Советский Союз создал на орбите космическую станцию «Мир», затопленную в океане в 2001 году по решению тогдашних российских властей.

Стоит отметить, что наряду с МКС, эксплуатирующейся Россией, США, Японией и европейскими странами, на орбите уже существуют две китайские станции «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2».