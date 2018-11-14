Вена, 14 ноября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Власти Австрии не собираются высылать российских дипломатов после скандала с предполагаемой разведывательной деятельностью в пользу России. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

Embassy of Russia in Vienna Российское посольство. Вена

По слова главы австрийского правительства, Вена проинформировала своих партнеров по Европейскому союзу о положении дел. Курц отметил, что на саммитах Европейского союза тема отношений Брюсселя с Москвой регулярно обсуждается, что вопрос о возможном шпионаже также сюда относится.

Журналисты уточнили у Курца, будут ли в связи с этим шпионским скандалом высланы российские дипломаты. Канцлер ответил отрицательно.

«Односторонних шагов в этом направлении с австрийской стороны не будет», — сказал Курц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Австрии объявил о том, что контрразведка раскрыла «российского шпиона» — им якобы оказался 70-летний отставной полковник вооруженных сил Австрии, который якобы передавал Москве некие секретные сведения с 1992 года.