Советский, Югра, 14 ноября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Советском районе Югры глава муниципалитета Игорь Набатов был не в курсе сокращения половины работников муниципального предприятия. О грядущем высвобождении 108 работников АО «Генерация» из 231 он узнал от людей, а не от руководителя ресурсоснабжающей организации, в которой администрация Советского района является стопроцентным учредителем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Более того, как выяснилось, руководитель акционерного общества не ставит в известность о принимаемых решениях не только своих акционеров, но даже и тех людей, кого эти решения касаются. Работники предприятия не понимают сути происходящих в организации процессов», — поражается глава Советского района Игорь Набатов.

По словам генерального директора АО «Генерация» Алексея Печкина, сокращения связаны с модернизацией оборудования и автоматизацией процессов в системе коммунального комплекса. Предприятие занимается производством горячей воды. Поэтому в конце 2018 года и начале 2019 года под сокращение попадут работники автоматических модернизированных котельных в городских поселениях Советский и Коммунистический.

Кроме того, предприятие начало работу по приведению штатного расписания в соответствие с единым тарифно-квалификационным справочником: оставшимся рабочим понизят разряд с шестого на пятый.

Глава Советского района Игорь Набатов потребовал от Алексея Печкина подготовить детальное объяснение действий, план мероприятий по трудоустройству работников, которые попадут под сокращение. Также он запланировал на 26 ноября встречу с трудовым коллективом АО «Генерация».