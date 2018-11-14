Кострома, 14 ноября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. В октябре текущего года костромские многодетные семьи бесплатно получили 7 земельных участков, сообщает пресс-служба губернатора области.

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Бесплатные участки были предоставлены: по одному — в Костроме, Галиче и Чухломском районе и 4 — в Шарье; иным льготным категориям граждан — 2 земельных участка в городе Буе.

По данным областного департамента имущественных и земельных отношений, всего многодетные семьи Костромской области бесплатно получили в собственность 942 земельных участков. Еще 897 участка достались иным льготным категориям. В аренду передано 26 участков.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным Росстата, на 2016 год в Костромской области насчитывалось 1546 нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей.138 получило жилье и улучшило жилищные условия (это наилучший показатель по всему ЦФО). Для сравнения: в Ярославской области улучшили жилье 33 семьи, в Московской — 79. Ивановская область по этому показателю оказалась аутсайдером — здесь в 2016 году повезло лишь четырем многодетным семьям.