Москва, 14 ноября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. По итогам запроса партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» было прекращено распространение памятки для родителей в детских садах в трех регионах, которая противоречит целям нацпроекта «Образование». Она были удалены с сайтов дошкольных учреждений Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ивановской области. В ответ на запрос чиновники из Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Комитета образования Санкт-Петербурга не признали факт распространения памятки, но сайты детских садов «почистили». Такое заявление сделала координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

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«Мы благодарны министру просвещения Ольге Васильевой за своевременное реагирование на наш запрос по распространению памяток для родителей в детских садах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ивановской области. В настоящее время с сайтов удалена информация, где родителям первоклассника советуют «не ожидать, что в школе вашего ребенка полюбят, будут заботиться, что там разовьются всевозможные способности ребенка, его творческий потенциал», — рассказала Ольга Окунева.

По ее словам, по итогам запроса в отношении руководителя образовательной организации «Детского сада № 20» г. Шуя Ивановской области применено дисциплинарное взыскание, а содержание сайтов образовательных организаций в регионе взято под личный контроль Департамента образования Ивановской области.

«Активисты партпроекта «Крепкая семья» в регионах отмечают, что информация с сайтов была удалена оперативно. Однако в ответ на запрос чиновники из Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Комитета образования Санкт-Петербурга не признали факт распространения памятки, но сайты детских садов «почистили». Главное не наказание как таковое, а вдумчивое отношение к содержанию информации для родителей на официальных сайтах образовательных учреждений. Безусловно, мы продолжим контролировать наличие подобных памяток на сайтах детских садов и школ в регионах», — отметила координатор партпроекта «Крепкая семья».

Ольга Окунева считает, что реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках нацпроекта «Образование» позволит систематизировать и выверить информацию, которая поможет родителям в воспитании детей.

«На реализацию проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет направлено 8,4 млрд рублей из федерального бюджета. В соответствии с планом проекта будет создан федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей. Кроме того, планируется внедрить целевую модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающую создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе и диагностической, и консультативной, помощи бесплатно. Эти мероприятия сделают максимально доступной информацию, систематизируют в целом оказание помощи родителям. Активисты партпроекта «Крепкая семья» уже включены в реализацию федерального проекта», — резюмировала Ольга Окунева.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет — создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив Президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.