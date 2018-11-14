Ереван, 14 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Заявки на участие в досрочных парламентских выборах в Армении подали 2 блока и 9 партий. Об этом журналистам сообщил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

Photolure Здание Национального собрания Армении

В частности, заявки подали блок «Мой шаг», список которого возглавляет и.о. премьер-министра Никол Пашинян, всего в списке 183 человека, блок «Мы», партия «Процветающая Армения» (175), Республиканская партия Армении (125), АРФ «Дашнакцутюн» (152), «Светлая Армения», партия «Христианско-демократическое возрождение», социал-демократическая партия «Выбор гражданина», партия «Оринац еркир», партия «Национальный прогресс», партия «Сасна црер». Срок подачи заявок истек в 18:00 (17:00 мск) по местному времени.

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Внеочередные парламентские выборы состоятся в Армении 9 декабря, предвыборная кампания стартует 26 ноября.

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