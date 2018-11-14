Москва, 14 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В России на одной из баз Федерации планерного спорта России — подмосковном аэродроме Щекино состоялся первый испытательный полет самовзлётного ультралёгкого планера (массой менее 115 килограммов) с двумя убираемыми турбореактивными двигателями, не имеющего аналогов в мире. Планер получил обозначение «Оранжевый демон» по имени персонажа детского японского аниме-мультика.

DzidekLasek Планер

Пилот-испытатель Игорь Волков не только выполнил несколько проходов над аэродромом, но и одну из фигур высшего пилотажа — «петлю Нестерова». Уникальность данного летательного аппарата заключается в том, что масса летательного аппарата по российской и международной классификации не требует пилотской лицензии и прохождения медкомиссии. С точки зрения авиационного регулирования это велосипед. Всё, что нужно пилоту для полетов на этом планере — это научиться летать на двухместном планере с инструктором, а также в полётах соблюдать правила использования воздушного пространства России.

Размах крыла планера всего 12,6 метра, конструкция разборная и зимой планер можно хранить в гараже или на даче.

2 турбореактивных двигателя, разработанных для использования в авиамоделях, позволяют планеру набирать высоту до 3−4 километров с вертикальной скоростью 8 метров в секунду. Но основное применение этих двигателей — набор высоты 500 метров с тем, чтобы их выключить, убрать внутрь фюзеляжа и продолжить парящий полет с использованием восходящих потоков. В средней полосе России такой полет может длиться до 8 часов.

Сам планер представляет собой углепластиковую модернизацию стеклопластикового аналога (вес был уменьшен более чем на 35 килограммов) российского планера АС-4−115 производства ОАО «Авиастроитель» г. Пенза (конструкция Владимира Федорова) и способен выполнять фигуры высшего пилотажа.

Реактивные двигатели ставят на планера давно — еще в 1960-е годы в СССР в КБ Антонова был проект создания версии реактивного планера «А-13» для подготовки военных пилотов. Но планеров настолько легких до этого не делал еще никто в мире.

Вторым этапом разработчики (Игорь Волков и Александр Кулешов) планируют создание 2-х местного аппарата в той же весовой категории, который мог бы стать еще и учебным аппаратом первоначальной подготовки планеристов-спортсменов, что в настоящий момент является серьёзной проблемой, так как в России из-за избыточного регулирующего воздействия на малую спортивную авиацию получение лицензии пилота планера не представляется возможным уже более 3 лет. И даже известному путешественнику Федору Конюхову, который собирается совершить кругосветный перелет на планере с электромоторами, пришлось ехать за рубеж для получения свидетельства.

Также в планах пилотов опробовать планер на соревнованиях на аэродроме Усмань в Воронеже, а затем испытать его в горных полетах на Кавказе (Кисловодск, Владикавказ), во время которых двигатель уже не роскошь, а необходимость, т.к. места для посадки в горах просто нет.

Президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский: «При использовании этой схемы, мы можем получить массовость в планерном спорте. Ведь больше не нужны самолеты-буксировщики и сложная аэродромная инфраструктура, связанная с ними».

Автор концепции, пилот-инструктор Игорь Волков: «Задумка этого планера в том, чтобы дать возможность моим курсантам из разных уголков огромной страны летать на планере. Сейчас они это могут сделать только в нескольких аэроклубах в стране, где есть самолеты-буксировщики или лебедки. А для этого планера нужен стакан керосина и выкошенное поле за городом».

Пилот-конструктор Александр Кулишов: «Моей основной работой является производство беспилотников. Этот планер по сути большая модель, но управляемая человеком. Для первого экземпляра я посчитал прочность с запасом, что позволяет в дальнейшем даже облегчить планер».