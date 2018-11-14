Афины , 14 ноября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. На северо-востоке Греции попал в ДТП переполненный фургон с нелегальными мигрантами, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Авария произошла вблизи города Дидимотихон в Эвросе, в 100 километрах на северо-восток от Комотини.

Сообщается о госпитализации 18 человек. Всего в фургоне находились 47 мигрантов из Сирии, Ирака и Палестины.

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