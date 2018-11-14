Хаджин, Сирия, 14 ноября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Авиация так называемой «коалиции», возглавляемой США, применяет в Сирии запрещенные кассетные боеприпасы, сообщает 14 ноября сирийское информагентство SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

В частности, кассетные бомбы авиация США и их сателлитов использовала при авиаударах по городу Хаджин и поселению Шаафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией, подписанной представителями более 100 государств.

Справедливости ради стоит отметить, что ряд стран, включая Россию и США, к этой конвенции не присоединились.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты уже несколько месяцев оказывают поддержку курдским отрядам, безуспешно штурмующим город Хаджин на восточном берегу Евфрата.

Ранее коалицию уже обвиняли в применении боеприпасов с белым фосфором.

Военные контингенты «коалиции США» действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства страны.