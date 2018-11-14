Киншаса, 14 ноября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Оппозиционные силы ДРК (Демократическая Республика Конго) объединятся на предстоящих всеобщих выборах 23 декабря, выдвинув МартинаФаюлу в качестве кандидата в президенты.

Mclums Мартина Фаюлу

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данная мера была принята семью лидерами оппозиционных партий в результате трехдневных переговоров, проходивших в Женеве, Швейцария.

Избрание Мартина Фаюлу, лидера партии «Ecidé» в качестве кандидата от оппозиции удивило многих, поскольку он не входит в число ведущих лидеров президентской гонки в ДРК в отличие от ФеликсаТшисекеди, главы партии «Союз за демократию и социальный прогресс», или ВиталияКамерхе, кандидата от партии «Союз конголезского народа».

Тем не менее, представители от правящей партии «Народная партия реконструкции и построения демократии» воздержались от комментариев по поводу избрания Мартина Фаюлу в качестве кандидата от оппозиционных партий.

В разговоре по телефону представитель правительства ДРК ЛамбертМенде также не стал высказывать свое мнение по поводу Мартина Фаюлу. «Мне кажется, это их внутренние дела. У нас нет определенного мнения по этому вопросу. Подождем 23 декабря, окончательное решение остается за конголезскими гражданами».