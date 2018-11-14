Нью-Дели, 14 ноября, 2018, 22:19 — ИА Регнум. В ходе митинга в штате Чхаттисгарх премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил в защиту денежной реформы 2016 года, в ходе которой из обращения были изъяты купюры номиналом 500 и 1000 рупий. Данная реформа была направлена на борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Она стала основным пунктом экономической программы правительства «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

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Отвечая на критику результативности реформы, Нарендра Моди подчеркнул, что именно благодаря денежной реформе Индии удалось обеспечить столь высокие темпы роста. По мнению лидера БДП, этим объясняется и успешность осуществляемых его правительством проектов.

Нарендра Моди также прокомментировал критику его экономической политики со стороны его оппонентов, Сони и Рахула Ганди — лидеров партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК). По сообщению индийского новостного издания «Наводая», лидер БДП подчеркнул, что упомянутые оппозиционные деятели сами обвиняются в отмывании денег и поэтому не имеют морального права обвинять кого-то в нечестности и финансовых махинациях.