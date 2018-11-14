Луганск, 14 ноября, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Мифические «потери» Луганской Народной Республики (ЛНР), которые озвучивает Киев, уже превысили численность населения республики, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 ноября «Луганский информационный центр».

Цуканов М.В Флаг ЛНР

По его словам, если суммировать все «потери» ЛНР, о которых говорит Украина, то получится, что «потери» уже превысили численность населения республики. Марочко подчеркнул, что заявления генштаба ВСУ о «потерях» не имеют ничего общего с действительностью и нужны лишь для оказания психологического эффекта на украинских военнослужащих.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается пятый год. Украина, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения, продолжает вести войну, не желая идти на мировую.