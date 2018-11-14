Мале, 14 ноября, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Парламент Мальдивской республики принял резолюцию, призывающую Верховный суд и генерального прокурора отменить 13-летний тюремный срок для бывшего президента страны МохамедаНашида.

Raeesnasheed.com Мохамед Нашид

Эта резолюция была представлена членом Мальдивской Демократической Партии ЕвойАбдуллой. В резолюции говорится, что бывший президент Мальдив был осужден незаконно, в нарушение конституции страны и международных пактов.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в пользу данного решения проголосовали 57 парламентариев, в то время как 9 проголосовали против.

Напомним, что в 2015 г. уголовный суд страны признал Мохамеда Нашида виновным в том, что он издал приказ задержать судью АбдуллуМохамеда. Позднее ему удалось скрыться в Великобритании, где он попросил политическое убежище.